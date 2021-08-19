В Украине объявили штормовое предупреждение. Где ждать ураганный ветер и грозы

В стране ожидаются местами град, шквалы 15-20 м/с / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 19 августа, почти во всех центральных, южных и восточных областях Украины объявили штормовое предупреждение. Там синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"19 августа в центральных (кроме Винницкой), южных, днем также в восточных областях грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с", – говорится в предупреждении.

Из-за непогоды в стране объявили I уровень опасности – желтый.

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Что это значит?

I степень – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Спасатели рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

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