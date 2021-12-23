В Украине осталось только два "красных" региона: что там происходит

Статистика COVID-19 падает / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине COVID-показатели стабилизировались. Но пока что несколько регионов находятся в красной зоне.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Карантинные зоны
Красная
- Волынская
- Запорожская
Желтая
- г. Киев,
- Днепропетровская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Черновицкая,
- Черкасская,
- Черниговская,
- Донецкая,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Закарпатская,
- Одесская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская.
Коронавирус в Украине
В Украине 7312 новых случаев COVID-19 зафиксировано 23 декабря 2021 года. В частности, заболели 585 детей и 182 медработника.
Всего за время пандемии:
- заболели – 3 630 391 человек;
- выздоровели – 3 393 420 человек;
- летальных случаев – 94 184;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 598 851.
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