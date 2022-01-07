В Украине отмечают Рождество Христово: события и поздравления

Украинцев поздравляют с Рождеством / Фото: Коллаж: Сегодня
Православные украинцы 7 января отмечают Рождество Христово – один из главных христианских праздников. Сайт "Сегодня" покажет, как празднуют Рождество в Украине.
9:42: Божественная литургия в день Рождества Христова:
9:40: Рождественская служба в Киево-Печерской лавре:
9:37: Рождественская служба в Андреевской церкви:
9:30: Сегодня в Михайловском соборе проходит рождественская служба.
9:15: Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством.
"Поздравляю всех украинцев с величественным семейным праздником – Рождеством! Рождество – рождение надежды на спасение, надежды на мир, надежды на справедливость. Сколько проклятый восточный царь Ирод не бесновался, ничего у него не получилось. Добро обязательно преодолеет зло. И мы, украинцы, обязательно победим. В этот праздничный день вспомним тех, кто защищает нашу страну от врага, кто спасает жизнь в больницах. И помолимся за них, попросив у Бога здоровье и силы. Божьей милости всем нам, счастья, согласия и мира. Радуйся земле, Христос родился!", – написал он в Facebook.
9:13: Спасо-Преображенский собор пригласил приобщиться к рождественскому богослужению:
9:14: Украинский ресторатор и телеведущий, народный депутат Украины IX созыва Николай Тищенко опубликовал поздравление с праздником.
"Лунный бравый выглянул из-за облака,
Звездным глазом бросил за горизонт –
Зоренькую маленькую выпустил из овчарка:
Время пришло, сестрица, ну-ка, спеши!
Вспыхнула звезда, небо осветило,
Украинскую землю, город и село…
Радостная новость людям известила:
Христос родился! Славите Его!", – написал Тищенко в Facebook.
6 января: "Святой Рождественский вечер – это лучший момент для взаимопонимания и примирения. Со всеми, кого обидел ты сам, и со всеми, кто обидел тебя. Пусть все это останется в прошлом, в наши семьи придет благополучие, в наши дома – счастье, а в нашу страну – мир и процветание", – пожелал президент Украины Владимир Зеленский.
Как празднуют Рождество в Украине
Праздновать Рождество в Украине начинают 6 января, с появлением в небе первой звезды. В этот день следует посетить церковную службу, а к праздничному ужину подают 12 постных блюд и всей семьей возносят молитву Богу.
В сам праздник Рождества, 7 января завершается сорокадневный Рождественский пост.