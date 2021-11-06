В Украине ожидаются дожди. Прогноз погоды на 6 ноября

Дожди ожидается лишь в некоторых областях/Коллаж: Сегодня
В субботу, 6 ноября, в Украине местами ожидаются дожди. Кроме того, в некоторых областях прогнозируют туман.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение дня ожидается небольшой дождь на территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской областей. На остальной территории будет ясная погода. Ветер — западный, 7-12 м/с.
На западе ожидается 8-12 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться от +14 до +16 градусов.
В северных регионах прогнозируют 9-14 градусов тепла. На юге — +14-19 градусов.
В Киеве осадков не ожидается. Температура в течение дня составит 10-12 градусов тепла.
Когда будет снег?
В середине ноября чуть потеплеет, но может выпасть первый снег. Он, скорее всего, растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, вероятно, задержится до зимы, так как в 20-х числах небольшие морозы вернутся.
Отметим, что морозная погода без осадков продлится до конца ноября.
Ранее мы писали:
- Сентябрь в Киеве быланомально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
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