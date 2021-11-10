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В Украине патрульные будут проверять состояние автомобилей: кому стоит подготовится

Валентина Шаповал
10 ноября, 16:46
Проверки начнутся в пятницу, 12 ноября, по всей территории страны

Проверять состояние машин будут патрульные / Коллаж "Сегодня"

С 12 ноября в Украине патрульныебудут проверять техническое состояние грузовых автомобилей, автобусов и такси.

Об этом на своей Facebook-страничке пишет первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Что именно будут проверять патрульные:

  • замерять параметры света фар транспортных средств;
  • измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;
  • анализировать выбросы выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;
  • замерять дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;
  • замерять допустимого уровня внешнего шума транспортных средств.
  • определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;
  • проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

У кого будут проверять техническое состояние

Проверка не касаются частного легкового транспорта. Транспорт, который будут проверять:

  • грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;
  • автобусы;
  • автомобили такси;
  • автомобили, перевозящие опасный груз;
  • отдельные специализированные ТС.
  • легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.

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