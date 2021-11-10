В Украине патрульные будут проверять состояние автомобилей: кому стоит подготовится

Проверять состояние машин будут патрульные / Коллаж "Сегодня"

С 12 ноября в Украине патрульныебудут проверять техническое состояние грузовых автомобилей, автобусов и такси.

Об этом на своей Facebook-страничке пишет первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Что именно будут проверять патрульные:

замерять параметры света фар транспортных средств;

измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;

анализировать выбросы выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;

замерять дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;

замерять допустимого уровня внешнего шума транспортных средств.

определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;

проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

У кого будут проверять техническое состояние

Проверка не касаются частного легкового транспорта. Транспорт, который будут проверять:

грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;

автобусы;

автомобили такси;

автомобили, перевозящие опасный груз;

отдельные специализированные ТС.

легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.

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