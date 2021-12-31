В Украине повысят зарплаты военным

Военным увеличат заработные платы/Коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 688/2021 "О дополнительных мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих Вооруженных Сил Украины".

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

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О чем говорится в документе?

Согласно документу, Кабинет Министров должен обеспечить с 2023 года минимальный размер денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины (кроме военнослужащих срочной военной службы) на уровне не менее двукратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года.

Кроме того, до 30 июня 2022 года правительство должно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на совершенствование системы денежного обеспечения военнослужащих с учетом лучшего опыта ведущих иностранных государств.

Кто в Украине получает наименьшую зарплату?

Меньше всего в Украине получает, согласно опубликованным вакансиям на портале grc.ua, административный персонал. В конце 2021 года их средняя заработная плата составляет чуть более 10 тысяч гривен, несмотря на годовое увеличение компенсации почти на тысячу гривен.

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Также аутсайдерами по размеру заработных плат являются:

рабочие (11 900 грн);

люди в начале своей карьеры (12 161 грн);

работники в сфере медицины (13 047 грн);

сфера туризма и ресторанного бизнеса (13 198 грн).

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