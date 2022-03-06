В Украине появятся лагеря для военнопленных оккупантов – Арестович

В Украине создадут лагеря для военнопленных / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине будут создавать полноценные лагеря для российских военнопленных из-за их большого количества.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

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Арестович подчеркнул, что за первые 10 дней войны России против Украины наши защитники поймали огромное количество военных РФ. Чтобы их удерживать, придется создавать лагеря.

Оккупанты сдаются ВСУ

Войска РФ в Сумской области добровольно сдаются бойцам ВСУ и говорят, что не хотят воевать с нашими защитниками.

Одна из вражеских колонн приняла решение сложить оружие. Командир сказал, что воевать он не собирался. Потому этих военных пропустили обратно к российской границе.

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В Тростянце одна группа оккупантов ограбила секондхенд и частично переоделась в гражданское, чтобы уехать домой.