В Украине приземлился третий самолет с летальным вооружением от США

Самолет сел в аэропорту "Борисполь". / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украину прибыл третий самолет из Соединенных Штатов Америки с партией летального вооружения. Он сел в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.

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Поставки происходят в рамках одобренной администрацией президента Джо Байдена помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов.

Что привезли в Украину

На борту находится военная техника. Ранее прибытие очередной партии вооружения анонсировал министр обороны Алексей Резников. По его словам, Украина и дальше будет получать от международных партнеров военную помощь в значительных объемах.

Уже третья поставка

Как сообщали в Минобороны, первая из нескольких партий пакета безопасности помощи Вооруженным Силам Украины на сумму 200 миллионов долларов США, который был принят президентом Байденом в декабре, утром 22 января прибыла в Международный аэропорт Борисполь.

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Эта помощь, включающая около 200 тысяч фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта.

Угроза вторжения России

Многие эксперты прогнозирует, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. В этот период как раз завершатся XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

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