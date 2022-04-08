В Украине продлили срок действия COVID-сертификатов о вакцинации

В "Дії" продлили сроки COVID-сертификатов. / Фото: Коллаж: Сегодня

COVID-сертификат в мобильном приложении "Дія" теперь отображается дольше. Его срок продлили 1,5 года со дня прививки.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Отныне срок действия сертификата – 545 дней от даты прививки.

"Это позволит украинцам за рубежом предъявить цифровой документ о полученной вакцинации от COVID-19 и получить следующую нужную дозу или иметь меньшие карантинные ограничения, чем невакцинированные люди", – пояснили в Минздраве.

На какие виды сертификатов действуют изменения

Срок отображения изменен во всех видах сертификатов, подтверждающий вакцинальный статус личности:

"желтый" COVID-сертификат, подтверждающий 1 дозу прививки против коронавирусной болезни;

"зеленый" COVID-сертификат, подтверждающий 2 дозы прививки против коронавирусной болезни;

"бустерный" COVID-сертификат, подтверждающий 3 дозы прививки против коронавирусной болезни.

Как обновить сертификат о вакцинации

Важно добавить, что сертификат не обновит новую конечную дату автоматически. Для этого нужно повторно отправить запрос в приложении или на портале "Дія". Эта функция уже работает.

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Как известно, украинский COVID-сертификат признан странами-членами Доверительной сети ЕС, в состав которой входят более 60 стран мира.

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