В Украине произошло землетрясение – какие области задело

В Украине зафиксировали землетрясение / Фото: Коллаж: Сегодня
Утром в четверг, 23 сентября, в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,3. Подземные толчки больше всего ощущались в Тернопольской области.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Источник землетрясения находился на глубине 6 км. Его зафиксировали в в 06:17 на глубине 10 км на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей.
Больше всего землетрясение ощущалось около города Чортков. Также подземные толчки почувствовали жители Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областей.
Насколько ощутимо такое землетрясение?
По классификации утреннее землетрясение относится к умеренным, ощущается людьми внутри помещения. Предметы, которые висят, сильно колеблются, а картины сдвигаются с места. Ощутимые колебания сходны с колебаниями, образованными падением тяжелых предметов внутри здания.
На территории Тернопольской области зарегистрировано землетрясения 23 апреля 2020 и 28 мая 2019 годов с магнитудами 2,0.
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