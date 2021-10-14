В Украине прошли первые сборы ветеранов войны на Донбассе – как это было (фото)

В Украине прошли сборы ветеранов войны на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

В лагере "Бешеные птицы" прошли первые тактические сборы ОО "Res_Publika. Братья по оружию". Организация объединяет ветеранов войны на Донбассе. Также на тактические сборы приехал лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Об этом сообщили на сайте партии.

Реклама

В День Защитников и защитниц Украины на собрание приехали более 300 бывших военных из разных регионов. Команды соревновались на полосе разведчика, демонстрировали навыки тактической медицины, минную безопасность и воздушную разведку.

Фото: пресс-служба "Европейской солидарности"

Петр Порошенко лично испытал в работе беспилотник военной аэроразведка. Во время сборов ветераны дали торжественную клятву народу Украины – пообещали придерживаться принципов боевого братства, уважать и поддерживать своих собратьев, а также всегда быть готовым стать на защиту государства.

Фото: пресс-служба "Европейской солидарности"

"В 2014 году именно вы, защитники Украины, сломали позвоночник путинскому плану, остановили российского агрессора. И нам был нужен свой украинский собственный праздник. Я, как Верховный Главнокомандующий, принял решение отменить чужой советский праздник соседнего государства и сделать наш украинский праздник", – сказал Порошенко.

Реклама

Фото: пресс-служба "Европейской солидарности"

Он добавил, что украинцы делают все возможное, чтобы "отстоять нашу свободу, нашу независимость, двигать страну вперед в Европейский Союз, в НАТО".

Фото: пресс-служба "Европейской солидарности"

"На нас с вами лежит огромная ответственность. Это движущая сила изменений нашего государства. Поэтому сегодня мы здесь. Я здесь, чтобы вас поблагодарить", - сказал лидер "Европейской Солидарности".