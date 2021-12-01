В Украине провели сложнейшую операцию по удалению опухоли новорожденному: подробности уникального лечения (видео)

Крайне опасная, однако успешная операция. Новорожденному мальчику удалили опухоль, которая в полтора раза больше его головы. Именно на шее такие новообразования — большая редкость, случаются один раз на 100 тысяч родов. Поэтому и удаление крайне опасно: слишком близко к артериям, венам и дыхательным путям. И все же столичные медики взялись за маленького пациента. Как ребенок чувствует себя сейчас — знает корреспондентка "Сегодня" Татьяна Гаврилюк.

Сложнейшая операция

От крохотного Егора не отходят родители. Папа нежно сжимает руку малыша. Мальчику всего полтора месяца. А позади — уже сверхсложная операция. Егор родился с огромной опухолью на шее.

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"Трудно это видеть. Потому что опухоль очень большая. Нельзя ни дышать, он самостоятельно не ел ничего. Его кормили через зонд, захлебывался", — рассказывает мать мальчика.

Об опухоли узнали до родов

Что у ребенка такая патология, мать узнала на 33 неделе беременности. Из Белой Церкви поехала рожать в столицу в институт педиатрии и гинекологии.

"Нельзя передать словами, в каком страхе ты эти последние недели донашиваешь и не понимаешь, что будет дальше", — говорит мать Егора.

Медики шокированы

Женщине сделали кесарево сечение. Медики признаются: с подобными опухолями — медицинским языком, тератомами — дело имели не раз. Но увиденное шокировало.

"Люди, которые работают очень давно, почти все в один голос говорили, что они впервые в жизни видят такую опухоль", — отметил руководитель центра неонатальной хирургии пороков развития и их реабилитации Алексей Слепов.

Процесс лечения

Исследование показало: тератома доброкачественная, а следовательно — операбельная. Но слишком большая. В полтора раза больше, чем голова новорожденного ребеночка. Да еще и сосуды обнаружили, которые кровоснабжали эту опухоль. Так что сперва пришлось их закупоривать, а уже потом оперировать малыша.

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Такая тератома на шее — большая редкость. Случается раз на 100 тысяч родов. Операция сложнейшая. Удаление такой опухоли крайне опасно, потому что слишком близка к жизненно важным органам.

"Кроме дыхательных путей, трахеи, гортани, пищевода, там находятся и сонные артерии, которые снабжают мозг, внутренняя вена, наружная, которая отвечает за отток венозной крови от головы. Там есть жизненно важные нервы", — говорит руководитель центра неонатальной хирургии пороков развития и их реабилитации Алексей Слепов.

С десяток медиков в течение семи часов спасали жизнь Егора. Теперь, когда все уже позади, мать с облегчением улыбается. Говорит, что после операции ребенка не узнали.

Вес опухоли

Вес Егора при рождении — три с половиной килограмма. Треть веса была не его, а опухоли. Теперь от нее лишь след. Но и его со временем будет почти незаметно.

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Ребенка наконец выписали из больницы. Дома Егора ждет старшая сестренка.

Что такое тератома?

По информации Википедии, тератома — опухоль, которая состоит из разных типов тканей, которые являются производными различных зародышевых листков, присутствие которых нехарактерно для тех органов или анатомических областей организма, в которых развивается опухоль. Тератома относится к герминогенным опухолям и формируется из эмбриональных клеток — гоноцитов. Согласно статистическим данным, тератома составляет примерно треть всех опухолей в детском возрасте и 7% опухолей у взрослых.

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