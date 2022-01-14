Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

В Украине расширили список мест запрещенных для курения

Владимир Козырь
14 января, 02:51
К списку добавилось немало мест, где люди любят курить

В частности, нельзя курить в аэропортах/Коллаж: "Сегодня"

В Украине увеличили количество мест, где запрещено курить. Сделать это можно только в специально отведенных местах.

Об этом сообщает Telegram-канал "Адвокат права".

Реклама

Где нельзя курить?

Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о здравоохранении населения от вредного влияния табака" запрещает курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, заправочных контейнеров, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов.

Так, курить запрещено:

  • в лифтах и таксофонах;
  • в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;
  • в помещениях и на территории учебных заведений;
  • в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта;
  • в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
  • в помещениях объектов культурного назначения;
  • в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;
  • в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
  • в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;
  • в помещениях общежитий;
  • на детских площадках;в местах общего пользования жилых домов;
  • в подземных переходах;
  • в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе в такси;
  • на вокзалах и станциях;
  • на остановках маршрутных транспортных средств.

Следует отметить, что курение также запрещено в аэропортах, за исключением специально отведенных для этого мест.

Реклама

Факты о курении

  • На нашей планете курят примерно 1,1 миллиарда человек;
  • каждые 6 секунд в мире из-за табака умирает примерно один человек, то есть происходит каждый десятый случай смерти среди взрослых;
  • за 1 секунду на Земле выкуривается 300 000 сигарет;
  • табак убивает почти половину людей, потребляющих его;
  • ежегодно от курения умирает 7,7 миллиона человек, из которых более 5 миллионов случаев происходит среди потребителей и бывших потребителей табака, и более 600 000 – среди некурящих, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма;
  • общая масса окурков на планете за 1 год составляет 2 520 000 тонн.

Читайте также