В Украине расширили список мест запрещенных для курения

В частности, нельзя курить в аэропортах/Коллаж: "Сегодня"

В Украине увеличили количество мест, где запрещено курить. Сделать это можно только в специально отведенных местах.

Об этом сообщает Telegram-канал "Адвокат права".

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Где нельзя курить?

Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о здравоохранении населения от вредного влияния табака" запрещает курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, заправочных контейнеров, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов.

Так, курить запрещено:

в лифтах и таксофонах;

в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;

в помещениях и на территории учебных заведений;

в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта;

в помещениях заведений ресторанного хозяйства;

в помещениях объектов культурного назначения;

в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;

в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;

в помещениях общежитий;

на детских площадках;в местах общего пользования жилых домов;

в подземных переходах;

в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе в такси;

на вокзалах и станциях;

на остановках маршрутных транспортных средств.

Следует отметить, что курение также запрещено в аэропортах, за исключением специально отведенных для этого мест.

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Факты о курении

На нашей планете курят примерно 1,1 миллиарда человек;

каждые 6 секунд в мире из-за табака умирает примерно один человек, то есть происходит каждый десятый случай смерти среди взрослых;

за 1 секунду на Земле выкуривается 300 000 сигарет;

табак убивает почти половину людей, потребляющих его;

ежегодно от курения умирает 7,7 миллиона человек, из которых более 5 миллионов случаев происходит среди потребителей и бывших потребителей табака, и более 600 000 – среди некурящих, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма;

общая масса окурков на планете за 1 год составляет 2 520 000 тонн.

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