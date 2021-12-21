В Украине разработали современный самолет для службы аэротакси: как он выглядит (фото)

В Одессе был разработан новый самолет для воздушного такси. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине скоро может полноценно заработать воздушное такси. 21 декабря в Одессе был представлен новый легкий самолет, который может быть использован для такой службы.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Что это за самолет

Для нового такси планируют использовать легкий самолет V-24-И. Двухмоторный четырехместный самолет предназначен для перевозки пассажиров, для экскурсионных и коммерческих полетов.

"Самолеты V-24-I в Одесской области, вероятно, будут использовать как такси внутри- и межрегионального сообщения", – пишет издание.

Воздушное такси полностью спроектировано украинскими конструкторами и сделано на украинских предприятиях.

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V-24-I может разгоняться до скорости 250 км/ч. Максимальная дальность полета – 1500 км.

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В Одессе представили самолет службы аэротакси. Фото: Общественное

Воздушные такси заменят чартерные рейсы?

Отличием аэротакси от чартерных и других типов коммерческих авиаперевозок в малой авиации являются ряд упрощений – например, отсутствие длительных процедур регистрации и ожидания посадки на борт. Пассажирам достаточно прибыть за 10-15 минут до вылета и пройти сокращенные процедуры регистрации и таможенного оформления.

При схожих перевозках на воздушных судах, обычно, нет ни кухонь, ни стюардесс, ни туалетов. Также в зависимости от законодательства страны может налагаться ограничение на количество мест, обычно их не больше 30.

Обычно в воздушном такси используются малолитражные одно- или двухдвигательные самолеты, а также вертолеты малой и средней грузоподъемности.

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