В Украине реформируют сферу градостроительства: что изменится после ликвидации ГАСИ

Благодаря внедрению электронной системы на всеукраинском уровне удастся побороть взяточничество, которым по сей день славилась ГАСИ

В Верховную Раду внесли законопроекты №5655 и №5656 о введении единой электронной системы для регистрации строительства, что позволит эффективно бороться с коррупцией на строительном рынке, а также с незаконной застройкой. Об этом сообщила глава Координационного совета по решению проблемных вопросов в градостроительстве, народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк.

По ее словам, соавторами этих двух документов стали более чем 140 народных депутатов.

"В основе этих законопроектов – механизмы изменений работы на строительном рынке, чтобы сделать его максимально эффективным и без коррупции. Благодаря внедрению е-системы на всеукраинском уровне удастся побороть взяточничество, которым по сей день славилась ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция)", – отметила она.

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Реформирование градостроительной деятельности поможет не только оздоровить рынок, но и ускорит реализацию инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", отметила Шуляк.

Что предполагают новые законопроекты

Заказчик сам будет регистрировать права на выполнение подготовительных и строительных работ через электронную систему, если все основные разрешения (право на землю, градостроительные условия, экспертиза) уже занесены в электронную систему или соответствующие реестры.

Процесс регистрации прав на начало строительства будут выполнять нотариусы и государственные регистраторы прав на недвижимое имущество.

Функцию проверки соответствия проектной документации нормам ГСН и прочим передадут специализированным экспертным организациям, для которых предусмотрят усиленную уголовную, административную и имущественную ответственность.

Электронная система сможет автоматически блокировать действия нечестных застройщиков, которые ранее пользовались поддельными печатями и экспертными отчетами.

Предусматривается механизмы защиты исторических памятников.

Напомним, в марте 2020 года Зеленский и Шмыгаль объявили о ликвидации ГАСИ, при этом власти учли пожелания застройщиков и инвесторов. Мы разбирались, насколько подешевеют новостройки после ликвидации ГАСИ.