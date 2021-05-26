В Украине с 1 июня вводятся е-больничные: в "Слуге народа" разъяснили, что это даст

Сейчас заказать больничный с печатью врача можно и в интернете. Но электронный документ прикроет эту лавочку

В Украине с 1 июня начнут действовать е-больничные в медицинских учреждениях, работающих в электронной медицинской системе. Во всех других больницах – с 1 сентября.

Соответствующий проект приказа размещен на сайте Минздрава.

Электронные больничные против коррупции

Как объяснил глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, народный депутат Михаил Радуцкий, одна из главных причин внедрения электронных листов нетрудоспособности – борьба с их подделкой.

"Не секрет, что в Украине действует система выдачи поддельных медицинских справок. Например, заказать больничный с печатью врача через интернет можно примерно за 350 грн", – говорит он.

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Нардеп напомнил, что только за 2020 год украинцы "наболели" на 10 миллиардов гривен. По официальным данным государство за этот период потеряла 1,4 млн грн: обнаружили 984 случая необоснованной выдачи документа и оштрафовали 116 врачей. Введение е-больничного позволит эффективнее бороться с подделками.

Преимущества е-больничного

Открытие больничного листа будет выглядеть так: врач вводит информацию в электронную базу – ФИО, пол пациента, возраст, дату рождения, место работы, сроки нетрудоспособности и причину обращения, например, заболевания или уход за ребенком, должность медицинского работника, и указывает дату, когда больничный заканчивается.

Пациенту во время пандемии не придется ехать в поликлинику, чтобы закрыть больничный лист, как это происходит сейчас. Если же нужно продлить больничный, то в базе данных формируется новый документ.

Е-больничный позволит быстро проверить, выписал больничный семейный врач или какой-то другой – медик должен подтвердить данные собственной электронной подписью. Вводится персональная ответственность врача.

Введение электронного больничного позволит упростить сотрудничество между государственными органами и ускорить выплату средств пациенту. К базе данных будет доступ у врачей, Пенсионного фонда, Национальной службы здоровья и Фонда социального страхования.

Как сообщали новости "Сегодня", в апреле президент Владимир Зеленский вернул выплаты больничных, подписав закон о внесении изменений в законодательство о социальном страховании.

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