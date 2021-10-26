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В Украине скоро в красной зоне окажутся еще 5 областей: список

София Ковнир
26 октября, 11:21
На данный момент там 8 регионов, но ситуация с каждым днем ухудшается

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"

Вскоре в Украине в красной зоне карантина окажутся уже 13 областей.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге во вторник, 26 октября.

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Кто вскоре попадет в красную зону карантина?

Уже в скором времени в красной зоне окажутся Житомирская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

"На ближайшем заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям будет принято решение о переводе в "красный" уровень еще пяти областей: Житомирской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской.

Также красный уровень остается на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Херсонской областей. В общей сложности это уже будет 13 областей в красном уровне эпидемической опасности", – сказал Ляшко.

В Украине ситуация с COVID-19 ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"

Карантинные зоны в Украине на сегодняшний день

По состоянию на 26 октября в Украине в красную зону карантина входят уже 8 областей. В оранжевой – 13 регионов и Киев.

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Кто входит в красную зону карантина?

  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Запорожская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Херсонская область
  • Ровенская область
  • Николаевская область

Оранжевая зона карантина

  • Киев
  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область

Желтая зона карантина

  • Полтавская область
  • Кировоградская область
  • Закарпатская область
  • Винницкая область

Ситуация с коронавирусом в Украине

За прошлые сутки, 25 октября, в Украине зафиксировали 19 120 новых случая COVID-19.

Всего инфекцию подтвердили у 2 803 159 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 7340 жителей Украины (всего – 64 936). Вылечить удалось 2 390 112 инфицированных (9738 – за последние сутки).

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