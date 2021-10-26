В Украине скоро в красной зоне окажутся еще 5 областей: список

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"

Вскоре в Украине в красной зоне карантина окажутся уже 13 областей.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге во вторник, 26 октября.

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Кто вскоре попадет в красную зону карантина?

Уже в скором времени в красной зоне окажутся Житомирская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

"На ближайшем заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям будет принято решение о переводе в "красный" уровень еще пяти областей: Житомирской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской. Также красный уровень остается на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Херсонской областей. В общей сложности это уже будет 13 областей в красном уровне эпидемической опасности", – сказал Ляшко.

В Украине ситуация с COVID-19 ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"

Карантинные зоны в Украине на сегодняшний день

По состоянию на 26 октября в Украине в красную зону карантина входят уже 8 областей. В оранжевой – 13 регионов и Киев.

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Кто входит в красную зону карантина?

Днепропетровская область

Донецкая область

Запорожская область

Одесская область

Сумская область

Херсонская область

Ровенская область

Николаевская область

Оранжевая зона карантина

Киев

Волынская область

Житомирская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Луганская область

Львовская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

Желтая зона карантина

Полтавская область

Кировоградская область

Закарпатская область

Винницкая область

Ситуация с коронавирусом в Украине

За прошлые сутки, 25 октября, в Украине зафиксировали 19 120 новых случая COVID-19.

Всего инфекцию подтвердили у 2 803 159 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 7340 жителей Украины (всего – 64 936). Вылечить удалось 2 390 112 инфицированных (9738 – за последние сутки).

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