В Украине снова штормовое предупреждение: где в этот раз ждать непогоды

С приходом августа в Украине стало больше дождей и похолодало. Синоптики рассказали, в каких областях будет штормить

В Украине снова будет штормить, но не везде. Коллаж "Сегодня"

В Украине погода уже натворила немало беды, но это еще не конец – сегодня снова будет бушевать штормовой ветер и пройдут сильные ливни в некоторых регионах страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так в южных, восточных, большинстве центральных областей и на Прикарпатье грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Также сегодня в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Как сообщали новости "Сегодня", из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы в Украине на утро 3 августа оказались обесточенными 129 населенных пунктов, больше всего в Сумской области – 60. Читайте также подробнее, что на днях натворила непогода в Украине.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

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