В Украине немного уменьшилось количество больных COVID-19

В Украине продолжает ухудшаться ситуация. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 6234 новых случая коронавирусной болезни, что на 400 меньше, чем днем ранее.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала эпидемии в Украине заболели 2 344 398 человек.

За вчерашний день выздоровели 1763 человека (всего 2 230 306). Зафиксировано 79 смертей (54 829 с начала эпидемии).

За прошлые сутки были госпитализированы 1719 человек.

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Больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Харьковской области (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), в Киеве (416) и Одесской (399).

Коронавирус в Украине

В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. За прошедшие сутки впервые за четыре месяца выявили более 6 тысяч новых случаев. Также уже восемь областей не соответствуют зеленой зоне карантина.

В Украине за 8 месяцев на борьбу с коронавирусом было потрачено более 30 млрд грн. Всего на 2021 год предусмотрено более 36 млрд грн.

Сгенерировать и распечатать СOVID-сертификат о полной вакцинации на портале "Дія" можно будет в конце сентября. Речь идет только о зеленом COVID-сертификате, свидетельствующему о получении полного курса прививки.

Читайте подробнее о новой вспышке коронавируса в Украине – какая ситуация с эпидемией и как продвигается вакцинация.

Тем временем Украина получила новое оборудование для определения штаммов – "Дельту" станет проще выявлять.