В Украине создали приложение "ТыКто", чтобы проверять подозрительных лиц

Приложение позволяет упростить процедуру проверки. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине заработало приложение "ТыКто" для проверки подозрительных лиц.
Об этом сообщает в Telegram Государственная пограничная служба Украины.
Для чего приложение
Как отмечается, основная цель приложения – упростить процедуру проверки подозрительных лиц. Благодаря ему можно проверить:
- соответствует ли фото в паспорте действительности, недействителен ли паспорт и считается ли он потерянным;
- находится ли человек в государственном розыске;
- наложены ли на него санкции СНБО и присутствует ли это лицо в реестре террористов;
- включено ли лицо в список военных террористов и ДРГ или базы "Миротворец";
- находится ли автомобиль в розыске.
Загрузить приложение можно по ссылкам:
- Google Play – bit.ly/3E5NjfJ
- App Store – apple.co/3usNGxy
Напомним, COVID-сертификат в мобильном приложении "Дія" теперь будет отображаться дольше. Его срок продлили на 1,5 года со дня прививки.