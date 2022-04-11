В Украине создали приложение "ТыКто", чтобы проверять подозрительных лиц

Приложение позволяет упростить процедуру проверки. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине заработало приложение "ТыКто" для проверки подозрительных лиц.

Об этом сообщает в Telegram Государственная пограничная служба Украины.

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Для чего приложение

Как отмечается, основная цель приложения – упростить процедуру проверки подозрительных лиц. Благодаря ему можно проверить:

соответствует ли фото в паспорте действительности, недействителен ли паспорт и считается ли он потерянным;

находится ли человек в государственном розыске;

наложены ли на него санкции СНБО и присутствует ли это лицо в реестре террористов;

включено ли лицо в список военных террористов и ДРГ или базы "Миротворец";

находится ли автомобиль в розыске.

Загрузить приложение можно по ссылкам:

Google Play – bit.ly/3E5NjfJ

App Store – apple.co/3usNGxy

Напомним, COVID-сертификат в мобильном приложении "Дія" теперь будет отображаться дольше. Его срок продлили на 1,5 года со дня прививки.

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