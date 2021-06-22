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В Украине стартует нацпрограмма "Здоровая Украина": что это значит

22 июня, 11:46

Виктория Барановская

Национальная программа направлена на все категории и группы населения – это создание спортплощадок, реформа питания, медобследование и прочее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине начинается национальная программа "Здоровая Украина".

Об этом он заявил на Форуме "Украина 30. Здоровая Украина".

"Мы начинаем общенациональную программу Президента "Здоровая Украина", – отметил Зеленский.

По его словам, украинцы должны дольше жить. Эта программа направлена на все возрастные категории и группы населения.

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Составляющие программы:

Ранее мы сообщали, что Министерство здравоохранения Украины уже потратило на вакцинацию населения почти восемь миллиардов гривен.

Напомним, что за минувшие сутки, 21 июня, в Украине вакцинировали против COVID-19 8966 человек. Это на 4576 больше, чем за предыдущие сутки.

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