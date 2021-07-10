В Украине участились разбои. Как защитить себя от грабителя – видео

Если у нападающего есть оружие, в драку лучше не лезть – жизнь всегда ценнее украденного телефона или денег

В Украине участились случаи разбоев и грабежей. Только в столице за один июль было 70 преступных нападений. А по всей Украине их в десятки раз больше.

"Сегодня" выясняли, как не стать жертвой нападения.

Одна из пострадавших Лилия Лесенко в вечер нападения возвращалась домой через парк. К ней подошел мужчина якобы познакомиться. Она не заметила, как подошла к темному переулку, и в тот момент нападающий попытался ограбить девушку. Она успела отреагировать и дала отпор вору.

И такой случай – один из десятков тысяч в Украине.

Свое внимание воры обращают на гаджеты, деньги или драгоценности, следят за жертвой до темного переулка и уже там нападают. Женщины, дети и пенсионеры в зоне наибольшего риска, потому что не всегда смогут дать отпор.

Что делать, если на вас нападают?

Концентрация и внимание – главное в таких случаях, уверяет тренер по самообороне Владимир Кучма. Чаще всего свою жертву воры хватают за лицо и уже потом пытаются что-то отобрать. Поэтому стоит быть настороже.

"Важно понимать, что после любого встречного движения может пойти усиленная агрессия и мы нивелируем это самым простым методом – ударом в пах. И отсюда убегаем", – сказал он.

Если же вам угрожают оружием, лезть в стычки не стоит. Лучше отдать все, что от вас требуют.

"Если у вас нету понимания ситуации в целом и хорошо отработанных навыков, то это больше риск, чем польза. Деньги, телефон, сумочка – ничто из этого не стоит ни вашего здоровья, ни вашей жизни", – добавил он.

Чтобы избежать опасных ситуаций, не заходите вечером в темные дворы и переулки. Идите по людным, хорошо освещенным улицам.

Напомним, в Кривом Роге мужчина напал на продавщицу – он избил ее молотком и порезал горло.

Кроме того, в Киеве грабитель напал на женщину и придушил ее, когда она потеряла сознание злоумышленник отобрал телефон, сумку с деньгами и другими личными вещами.