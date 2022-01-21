В Украине усилятся морозы – где ждать непогоды

На выходных прогнозируют снег / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине в субботу, 22 января, в некоторых областях будет снежной. Синоптики прогнозируют -5...-8 градусов ночью, а днем температура будет держаться в пределах 0 градусов.

Об этом сообщает "Вести".

Реклама

В большинстве областей прогнозируют порывы ветра до 15-20 м/с.

Почти по всей стране будет падать снег, кроме южных, части восточных регионов и Днепропетровской области. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, но возможны порывы до 20 м/с.

На западе днем ожидается от -1 до -3 градусов, а ночью -5...-7 градусов. В горах температура может опуститься еще ниже. А на севере днем будет от -1 до -3 градусов, а ночью -3...-7 градусов.

Реклама

На востоке днем ожидается от -1 до +1, а ночью -3...-7.

На юге днем от 0 до +2 градусов, а ночью -2...-4 градусов.

В центре днем от -1 до -3 а ночью -2...-4 градусов.

Реклама

А в Киеве на протяжении дня будет облачная погода. Ночной снег закончится еще до рассвета. Днем он пойдет снова, но ближе к вечеру должен прекратиться. Температура воздуха днем будет держаться на отметке -2 градуса, ночью снизится до -5.