Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

В Украине усложнится ситуация на дорогах: где ждать пробок (карта)

Инна Собора
10 января, 15:57
Водителей просят быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию

Ненастье накроет большинство областей Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в ближайшие дни, кроме резкого снижения температуры, ожидаются значительные осложнения на дорогах.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Реклама

К чему готовиться водителям

  • 10-12 января на дорогах страны, кроме южной части, ожидается гололедица. Объявлен I уровень опасности, желтый.
  • Кроме того, в Киеве и области 10-12 января на дорогах гололедица.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

"Водители, будьте внимательны и осторожны. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим!", – советуют спасатели.

Реклама

Где ждать гололедицу. Карта: скриншот с сайта Укргидрометцентра

Что делать водителям во время снегопада и гололеда

  • Водители должны быть внимательны за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения.
  • Водители не должны парковаться на обочинах дорог и в запрещенных местах. подобный образом, автомобили могут мешать уборке снега.
  • Водителям также рекомендуют не менять полосы движения без необходимости, если дороги покрыты снегом.
  • Важно отметить: если вы потеряли контроль над машиной во время снегопада, то не следует прекращать попытку избежать заноса.
  • Кроме того, во время минусовой температуры и снегопада лучше не пользоваться ручными тормозами. Это связано с тем, что из-за особенностей конструкции механизма в нем конденсируется влага. Так, колодки примерзают, и машина не снимается с ручного тормоза.

Раньше мы писали: