В Украине прокладывают дополнительные ж/д колеи: для чего они

По программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на участке Черноморская – Береговая уже начали укладку второй главной колеи. Это позволит увеличить пропускную способность с 55 до 60 пар поездов в сутки.

Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил в Facebook.

Протяженность участка составляет 6,5 км. В существующем виде он не позволяет увеличить грузопотоки для трех из пяти крупнейших стивидорных компаний Украины:

ГП МТП "Южный";

ООО "Трансинвестсервис";

АО "Одесский припортовый завод".

Работы закончат до конца года. Фото: Министерство инфраструктуры

Предполагается, что до 2023 года на ГП МТП "Южный" и ООО "ТИС" грузопотоки достигнут 135 млн тонн. Для этого необходима модернизация инфраструктуры. Работы на участке Черноморская – Береговая планируют завершить до конца года.

Также дополнительную главную колею уложат также на участке "пост 30 км" – станция Береговая – станция Химическая. За счет этого пропускная способность участка Черноморская – Береговая – Химическая вырастет до 150 пар поездов в сутки.

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Тем временем во Львовской области чинят самую длинную трассу Украины.

Также напомним, на трассе в Молдову развернули "Большую стройку".

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