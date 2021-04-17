В Украине действуют новые штрафы за нарушение пожарной безопасности: что надо знать

Теперь даже за заведомо ложный вызов пожарных или скорой светит наказание

С сегодняшнего дня, 17 апреля, в Украине вступают в силу новые, более жесткие, штрафы за нарушение пожарной безопасности и за препятствование в проведении соответствующих проверок, ранее одобренный Верховной Радой.

30 марта голосами 265 народных депутатов законопроект был одобрен во втором чтении в Верховной Раде, а 14 апреля его подписал президент Владимир Зеленский.

Ответственность за препятствование в проведении проверок

В пояснительной записке к законопроекту № 3931 отмечается, что только в 2019 году невозможно было осуществить соответствующим органам контроль в сфере пожарной безопасности в 2020 случаях, в том числе из-за недопущения к проведению проверок.

Что предлагается законопроектом:

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дать полицейским или контролирующим органам право составлять протоколы об административном правонарушении;

если нарушители будут мешать составлять протокол, дать право полицейским на административный арест.

Усиление ответственности за нарушение пожарной безопасности

На сегодняшний день штраф за нарушение пожарной безопасности составляет от 8,55 грн до 119 грн, для должностных лиц – до 170 грн. Новым законопроектом № 4157 предлагается установить такие штрафы:

за нарушение пожарной безопасности – 510-1700 грн;

за заведомо ложный вызов аварийной, полиции, скорой помощи – 3400-10 200 грн;

за невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений контролирующих органов – 1020-3400 грн.

Также вводится уголовная ответственность в случае, если нарушение норм пожарной безопасности привело к жертвам во время пожара или нанесен большой ущерб имуществу.

Как сообщали новости "Сегодня", нововведения особенно актуальны после недавней трагедии в Харькове, где во время пожара в доме престарелых погибли 16 человек.

Видео: Сегодня