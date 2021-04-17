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В Украине действуют новые штрафы за нарушение пожарной безопасности: что надо знать

17 апреля, 08:59

Сергей Мартынец , Стас Кожемякин

Теперь даже за заведомо ложный вызов пожарных или скорой светит наказание

С сегодняшнего дня, 17 апреля, в Украине вступают в силу новые, более жесткие, штрафы за нарушение пожарной безопасности и за препятствование в проведении соответствующих проверок, ранее одобренный Верховной Радой.

30 марта голосами 265 народных депутатов законопроект был одобрен во втором чтении в Верховной Раде, а 14 апреля его подписал президент Владимир Зеленский.

Ответственность за препятствование в проведении проверок

В пояснительной записке к законопроекту № 3931 отмечается, что только в 2019 году невозможно было осуществить соответствующим органам контроль в сфере пожарной безопасности в 2020 случаях, в том числе из-за недопущения к проведению проверок.

Что предлагается законопроектом:

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Усиление ответственности за нарушение пожарной безопасности

На сегодняшний день штраф за нарушение пожарной безопасности составляет от 8,55 грн до 119 грн, для должностных лиц – до 170 грн. Новым законопроектом № 4157 предлагается установить такие штрафы:

Также вводится уголовная ответственность в случае, если нарушение норм пожарной безопасности привело к жертвам во время пожара или нанесен большой ущерб имуществу.

Как сообщали новости "Сегодня", нововведения особенно актуальны после недавней трагедии в Харькове, где во время пожара в доме престарелых погибли 16 человек.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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