В Украине ввели День людей с историей рака – когда будут отмечать

День людей с историей рака отмечается по всему миру / Фото: Коллаж: Сегодня
Ежегодно в первое воскресенье июня в Украине будут отмечать День людей с историей рака.
Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского был утвержден на заседании правительства 15 декабря 2021 года.
Цель этого дня
В этот день люди вспоминают тех, кто пережил онкологическую болезнь и повышают осведомленность о проблемах, с которыми сталкиваются люди с таким диагнозом. Целью также является сделать всех людей, борющихся с онкологическими болезнями, видимыми для общества и государства.
День людей с историей рака отмечается во всем мире в первое воскресенье июня. Его отмечают не только онкопациенты, но и члены их семей, друзья и врачи.
В пояснительной записке к указу говорится, что такое решение принято с целью "чествования самоотверженной борьбы людей, больных раком, их силой воли и героического стремления к жизни".
Случаи онкозаболеваний в Украине
Ежегодно в Украине диагностируется около 140 000 новых случаев онкологических заболеваний. Более миллиона людей живут с историей рака – те, кто пережил рак, те, кто впервые заболел, те, кто проходит лечение.
Почему День людей с историей рака нужен Украине?
Независимо от того, люди с историей рака уже закончили лечение, или до сих пор лечатся, все сталкиваются со многими проблемами:
- с игнорированием своих потребностей;
- со стигматизацией болезни;
- с нехваткой информации об успешных историях лечения;
- общество мало откровенно говорит о болезн;
- существует много мифов и стереотипов относительно болезни.
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