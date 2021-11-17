В Украине ввели штрафы за продажу лекарств детям: суммы

В Украине вводят штрафы за продажу лекарств детям. Фото: коллаж "Сегодня"

В Верховной Раде приняли законопроект об установлении ответственности за продажу лекарств детям. За это проголосовали 315 нардепов.

Об этом стало известно на заседании ВР в среду, 17 ноября.

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Так, народные депутаты поддержали законопроект об установлении ответственности за продажу лекарственных средств малолетним детям (№5123-1).

Что известно о законе?

Продажа лекарств малолетним детям, а также их доставка конечному потребителю-малолетнему лицу будет тянуть за собой наложение штрафа на лицо, осуществляющее розничную торговлю лекарственными средствами и/или доставку лекарственных средств конечному потребителю, на сумму от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6 800 гривен – 13 600 гривен).

Если правонарушение будет совершено повторно в течение года, то штраф будет достигать от 800 до 1 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (13,6 тысяч гривен – 23,8 тысяч гривен).

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К слову, малолетним считается ребенок, не достигший 14 лет.

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