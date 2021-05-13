В Украине "вжарит" до +30, но все испортят грозы: прогноз погоды до конца недели

Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных, где ждать дождей и кому повезет с летним теплом

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В Украине до конца недели будет очень теплая погода, но почти во всех областях будут лить грозовые дожди. Особенно жарко станет на Донбассе – там около 30 градусов.

Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В пятницу, 14 мая, дожди в центральных, западных, северных областях и частично на юге. Температура воздуха 17-22 градусов, на востоке до +27. В Киеве дождь и 19-21 тепла.

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В субботу, 15 мая, на западе 19-21 тепла, в центральных, южных и северных областях потеплеет до 24-26, а на востоке до +28. Дожди пройдут на западе, севере, в Винницкой и Житомирской областях. В столице тоже дождь и до +23.

В воскресенье, 16 мая, грозовые дожди накроют юг и запад страны. Температура воздуха 20-25 градусов, на Донбассе до +28. В Киеве без осадков и 25 градусов тепла.