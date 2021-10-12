В Украине за нарушениями карантина будут следить камеры: где и когда

Камеры пока установят в двох больших города страны / Коллаж "Сегодня"

В Украине в ноябре в двух городах заработают первые видеокамеры для контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Появятся такие камеры в Киеве и Харькове или Днепре.

Об этом рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, пишет ТСН.

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Пилотный проект

Кузин пояснил, что речь идет о проведении пилотного исследования, которое было инициировано ВОЗ и поддержано Минздравом. По словам главного санитарного врача, благодаря видеокамерам будет оценка соблюдения противоэпидемиологических норм.

"То есть в автоматическом режиме считывается количество людей, которые проходят вдоль камеры или зоны ее действия, и сколько из них в масках, сколько придерживаются дистанции. Пилот планируется сделать в двух больших городах — Киев и в Харькове или Днепре. Мы ожидаем, что этот пилот запустят не ранее чем 1 ноября этого года. Первые результаты уже сможем получить через две недели", — сказал Игорь Кузин.

Наказание для нарушителей

Главный санврач подчеркнул, что при использовании такой системы не будет проводится любая идентификация, сохранение персональных или конфиденциальных данных или даже самой пленки, где будет запись.

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"Мягко говоря, это пилот по отслеживанию общего процента противоэпидемиологических требований. Но в то же время для людей, которые нарушают противоэпидемические требования, действует соответствующая статья в административном кодексе Украины и предусмотрено наказание, в частности, за отсутствие масок в закрытом помещении", – добавил Игорь Кузин.

Какие ограничения действуют сейчас

С 23 сентября Украина попала в желтую зону эпидемической опасности. В стране действуют новые ограничения:

запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

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