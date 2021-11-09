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В Украине за сутки обнаружили почти 19 тыс. случаев COVID-19

Юлия Гаврилюк
9 ноября, 08:17
С начала вакцинальной кампании привито 11 546 723 человека

В Украине зафиксировано 18 988 новых случаев COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 8 ноября в Украине зафиксировано 18 988 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1183, медработников – 426).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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Также за прошлые сутки госпитализировали 2967 человек, а летальных исходов – 833. Кроме этого, выздоровели от коронавируса 16 609 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 107 489 человек;
  • выздоровели – 2 537 565 человек;
  • летальных исходов – 73 390.

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Красная зона карантина расширилась

Минздрав обновил карантинные зоны. Красных регионов уже 17, а желтая зона самая маленькая.

Красная зона

В этой зоне находятся 17 регионов:

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  1. г. Киев.

  2. Херсонская область.

  3. Одесская область.

  4. Запорожская область.

  5. Донецкая область.

  6. Днепропетровская область.

  7. Сумская область.

  8. Николаевская область.

  9. Ровенская область.

  10. Житомирская область.

  11. Ивано-Франковская область.

  12. Киевская область.

  13. Луганская область.

  14. Хмельницкая область.

  15. Черниговская область.

  16. Львовская область.

  17. Волынская область.

Оранжевая зона

В этой зоне находятся 5 регионов:

  1. Винницкая область.

  2. Полтавская область.

  3. Харьковская область.

  4. Черкасская область.

  5. Черновицкая область.

Желтая зона

В этой зоне только три области:

  1. Кировоградская.

  2. Закарпатская.

  3. Тернопольская.

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