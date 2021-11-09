В Украине за сутки обнаружили почти 19 тыс. случаев COVID-19

В Украине зафиксировано 18 988 новых случаев COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 8 ноября в Украине зафиксировано 18 988 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1183, медработников – 426).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Реклама

Также за прошлые сутки госпитализировали 2967 человек, а летальных исходов – 833. Кроме этого, выздоровели от коронавируса 16 609 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 107 489 человек;

выздоровели – 2 537 565 человек;

летальных исходов – 73 390.

Реклама

Красная зона карантина расширилась

Минздрав обновил карантинные зоны. Красных регионов уже 17, а желтая зона самая маленькая.

Красная зона

В этой зоне находятся 17 регионов:

Реклама

г. Киев. Херсонская область. Одесская область. Запорожская область. Донецкая область. Днепропетровская область. Сумская область. Николаевская область. Ровенская область. Житомирская область. Ивано-Франковская область. Киевская область. Луганская область. Хмельницкая область. Черниговская область. Львовская область. Волынская область.

Оранжевая зона

В этой зоне находятся 5 регионов:

Винницкая область. Полтавская область. Харьковская область. Черкасская область. Черновицкая область.

Желтая зона

В этой зоне только три области:

Кировоградская. Закарпатская. Тернопольская.

Ранее мы писали: