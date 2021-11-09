В Украине за сутки обнаружили почти 19 тыс. случаев COVID-19

В Украине зафиксировано 18 988 новых случаев COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня
За сутки 8 ноября в Украине зафиксировано 18 988 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1183, медработников – 426).
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
Также за прошлые сутки госпитализировали 2967 человек, а летальных исходов – 833. Кроме этого, выздоровели от коронавируса 16 609 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 107 489 человек;
- выздоровели – 2 537 565 человек;
- летальных исходов – 73 390.
Красная зона карантина расширилась
Минздрав обновил карантинные зоны. Красных регионов уже 17, а желтая зона самая маленькая.
Красная зона
В этой зоне находятся 17 регионов:
г. Киев.
Херсонская область.
Одесская область.
Запорожская область.
Донецкая область.
Днепропетровская область.
Сумская область.
Николаевская область.
Ровенская область.
Житомирская область.
Ивано-Франковская область.
Киевская область.
Луганская область.
Хмельницкая область.
Черниговская область.
Львовская область.
Волынская область.
Оранжевая зона
В этой зоне находятся 5 регионов:
Винницкая область.
Полтавская область.
Харьковская область.
Черкасская область.
Черновицкая область.
Желтая зона
В этой зоне только три области:
Кировоградская.
Закарпатская.
Тернопольская.
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Отстранения от работы и красные регионы. Рассказываем все о ситуации с коронавирусом в Украине.
За 7 ноября в Украине зафиксировано 13 068 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 790, медработников – 145).