В Украине за выходные просела заболеваемость COVID-19

Традиционно после выходных в Украине снизилось количество зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 – за сутки 11 июля подтвердили 174 заболевших, в том числе 16 детей и один медработник. Для сравнения, накануне насчитали 290 заболевших, а еще днем ранее – 507.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Таким образом, общее число инфицированных достигло 2 241 217 человек. 12 июля скончались семь пациентов с подтвержденным диагнозом, и теперь число летальных случаев составляет 52 604.
Также за сутки 236 человек выздоровели. За все время эпидемии болезнь победили 2 177 529 украинцев.
Статистика заболеваемости COVID-19 за 11 июля / Фото: Минздрав
Регионами с наибольшим распространением коронавируса за сутки стали:
- Киев – 63 случая;
- Днепропетровская область – 24;
- Киевская область – 13;
- Одесская область – 10;
- Харьковская область – 9.
Напомним, 23 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о двух первых случаях нового штамма коронавируса типа "Дельта" в Украине – индийская мутация считается одной из самых опасных форм вируса.
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