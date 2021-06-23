В Украине зафиксировали два первых случая индийского штамма коронавируса

Индийский штамм обнаружили у 66-летней украинки и ее 16-летней дочери, которые накануне вернулись из России

В Украине зафиксировали два первых случая нового штамма коронавируса типа "Дельта", который изначально обнаружили в Индии.

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает ТСН.

По его словам, два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России. Инфицированных госпитализировали, их состояние стабильное.

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"У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, две частные и две государственные. У нас нет именно тестов, которые обнаруживают "индийский" штамм, поэтому мы обратились к ВОЗ", - отметил Данилов.

Кроме того, Данилов исключил, что из-за нового штамма могут остановить сообщение с некоторыми странами.

Ранее мы сообщали, что В Индии в штате Махараштра, который является "лидером" по заболеваемости "черной плесенью", обнаружили 20 случаев заражения новой мутацией индийского штамма COVID-19, который мог повысить заразность вируса. Новому варианту уже присвоили название Delta+.