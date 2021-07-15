В Украине запретили продавать лекарства детям

Теперь не то что в аптеке, но и по интернету не получится затариться таблетками – курьер не отдаст их малолетнему покупателю

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №5122 о запрете продажи лекарственных средств детям. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем пленарном заседании.

В чем сейчас проблема

Авторы документа ссылаются на данные медиков о том, что за последние месяцы в Украине развилась тенденция суицидальных наклонностей среди молодежи. И если раньше дети употребляли медикаменты бессознательно, то сейчас они понимают, что делают.

Есть много факторов, которые подталкивают детей к совершению самоубийств, например, онлайн-игры в соцсетях, неадекватное восприятие своего места в социуме, заниженная самооценка, несчастная любовь и прочее. И если доступ детей к интернету проконтролировать почти нереально, то ограничить свободный доступ несовершеннолетних к лекарствам в аптеках государству под силу.

Что предполагает новый закон

Теперь запрещено продавать лекарства (в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом) детям до 14 лет.

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Законом запрещена и доставка лекарственных средств детям.

Если продавец в аптеке (или курьер при доставке) сомневаются в возрасте малолетнего покупателя, должны потребовать документ, подтверждающий возраст. В случае отказа – лекарства не продаются.

Как сообщали новости "Сегодня", в феврале в Боярке две семиклассницы отравились таблетками. Одну девочку не удалось спасти, а вторая школьница попала в больницу. По версии полиции, подруги увидели в одной из соцсетей видеочеллендж, где предлагалось испытать действие лекарств на себе.