В Украине запретили сексизм в рекламе. Рада приняла законопроект – подробности

В рекламах запретят показывать любое преимущество одного пола над другим / Фото: Pixabay

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, запрещающий сексизм. Также вводится ответственность за дискриминацию женщин и мужчин в рекламе.

Соответствующее решение на заседании 10 сентября поддержали 307 народных депутатов.

В Украине уже существует ответственность за дискриминацию в рекламе, в том числе и по признаку пола. В то же время в законе "О рекламе" конкретно не прописано, что именно означает дискриминация по признаку пола.

Поэтому депутаты поддержали введение в закон понятия "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола".

В рекламе запретят:

показывать любое преимущество одного пола над другим;

стереотипные роли мужчины и женщины;

насилие по признаку пола;

тело человека только как сексуальный объект.

Также запретят рекламу с намеками (слова, звуки, изображения) на секс, если он не касается рекламируемого продукта.

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Что грозит нарушителям

При использовании дискриминации рекламодатель должен заплатить штраф в 10-кратном размере минимальной заработной платы (60 000 грн). В законопроекте к первому чтению также предполагалось наказание за повторное нарушение закона, однако в документе ко 2-му чтению этот пункт убрали.

Если стоимость рекламы не удается установить, то рекламодателя могут оштрафовать до 1700 грн. Публичное опровержение дискриминационной рекламы может происходить добровольно или по решению суда.

Ранее мы сообщали, что Рада одобрила новые правила рекламы лекарств.

Также напомним, Верховная Рада легализовала в Украине криптовалюту. Профильный законопроект поддержали 276 депутатов.