В Украине заработал виртуальный тур в Чернобыль и Байден вернулся к исполнению обязанностей – главные новости за ночь

Сайт позволяет совершить виртуальное путешествие в зону отчуждения, а Байден пока остается в армейском госпитале.. Коллаж "Сегодня"
Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
В ЕС одобрили первые таблетки от COVID-19
Агентство ЕС по лекарственным средствам (EMA) предоставило экстренное разрешение на коронавирусный препарат "Молнупиравир" от американского фармацевтического гиганта MSD.
"Спецслужби РФ нас уничтожают и взрывают" – Бурба просит спасти украинских разведчиков
Бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба заявил, что российские спецслужбы могут уничтожить украинских силовиков, работавших над спецоперацией по "вагнеровцам".
В Украине заработал виртуальный тур в Чернобыль
В Украине запустили сайт "Чернобыль. Путешествие", позволяющий совершить виртуальный тур в зону отчуждения. Интерактивное путешествие позволяет, в частности, совершить полет над Припятью и ознакомиться с хронологией аварии.
Байден вернулся к исполнению обязанностей после медпроцедуры
Президент США Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей после того, как передал их на некоторое время вице-президенту Камале Харрис из-за медицинской процедуры