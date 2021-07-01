В Украине заработали COVID-сертификаты. Какую информацию они содержат

В четверг, 1 июля, Кабинет министров опубликовал постановление о введении в Украине COVID-сертификата.
Об этом говорится в постановлении Кабмина.
Так называемый "паспорт вакцинации" будет отображаться в мобильном приложении "Дія", но можно будет получить и бумажную форму через обращение к врачу.
В Кабмине отметили, что цифровые COVID-сертификаты и бумажные будут иметь одинаковую юридическую силу.
Какая информация содержится в COVID-сертификате
Украинский COVID-сертификат, кроме вакцинации, будет информировать о:
- полном курсе вакцинации от COVID-19;
- факте выздоровления от COVID-19.
- тестировании на COVID-19.
Согласно постановлению Кабмина, он будет содержать в себе следующую информацию:
- фамилия, имя владельца на украинском языке;
- дата рождения владельца;
- уникальный номер сертификата;
- конечная дата срока действия сертификата.
Отметим, что каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный идентификатор и формируется QR-код.
Кроме того, в мобильном приложении будет отображаться фотография владельца сертификата. Ее возьмут из Единого государственного демографического реестра.
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Какой срок действия сертификата?
Есть несколько типов сертификата и у каждого свой срок действия:
- сертификат с подтверждением негативного тестирования на коронавирус будет действовать 72 часа от забора материала.
- сертификат, подтверждающий завершение курса вакцинации, будет действовать в течение 180 дней с момента введения последней дозы препарата;
- сертификат, подтверждающий выздоровление от коронавируса, будет действовать также 180 дней от начала болезни;
Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что Украина введет COVID-сертификаты через 10-14 дней после того, как это сделает Европа.
О том, какие цифровые услуги предоставляются в приложении "Дія", узнавайте из сюжета "Сегодня":
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