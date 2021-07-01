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В Украине заработали COVID-сертификаты. Какую информацию они содержат

1 июля, 21:00

Виктория Барановская

COVID-сертификат будет свидетельствовать не только о вакцинации, а и о выздоровлении от коронавируса и ПЦР-тесте

В четверг, 1 июля, Кабинет министров опубликовал постановление о введении в Украине COVID-сертификата.

Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Так называемый "паспорт вакцинации" будет отображаться в мобильном приложении "Дія", но можно будет получить и бумажную форму через обращение к врачу.

В Кабмине отметили, что цифровые COVID-сертификаты и бумажные будут иметь одинаковую юридическую силу.

Какая информация содержится в COVID-сертификате

Украинский COVID-сертификат, кроме вакцинации, будет информировать о:

Согласно постановлению Кабмина, он будет содержать в себе следующую информацию:

Отметим, что каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный идентификатор и формируется QR-код.

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Кроме того, в мобильном приложении будет отображаться фотография владельца сертификата. Ее возьмут из Единого государственного демографического реестра.

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Какой срок действия сертификата?

Есть несколько типов сертификата и у каждого свой срок действия:

Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что Украина введет COVID-сертификаты через 10-14 дней после того, как это сделает Европа.

О том, какие цифровые услуги предоставляются в приложении "Дія", узнавайте из сюжета "Сегодня":

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