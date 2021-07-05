В Украине зарегистрировали COVID-вакцину Janssen

Для полной иммунизации от коронавируса достаточно только одной дозы

В Украине зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса для экстренного медицинского применения – Janssen (Johnson & Johnson).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19", – говорится в сообщении.

Как пояснили в Минздраве, это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Для полной иммунизации достаточно одной дозы.

"Вакцина разрешена к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения, также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и другие страны", – отметили в Минздраве.

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Ранее мы сообщали, что Украина получит еще 9 млн доз вакцин от COVID-19.

Также напомним, в Киеве открыли мини-центры вакцинации.

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