В Украине зарегистрировали новый препарат от COVID-19 – для кого и как работает

Препараты помогут эффективно лечить вирус/Коллаж: "Сегодня"
Минздрав зарегистрировал для экстренного применения лекарства от COVID-19 "Молнупиравир". Препарат должен помочь больным не перейти с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой.
Об этом сообщает Минздрав на странице в Facebook.
Что делает лекарство?
В Минздраве объяснили, что "Молнупиравир" предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Он поможет обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой.
Для кого предназначен?
"Молнупиравир" прежде всего будут назначать пациентов, которые имеют хотя бы один фактор риска:
- избыточный вес;
- возраст более 60 лет;
- сахарный диабет;
- болезни сердца.
Переговоры о закупке 300 тыс. курсов "Молнупиравира" Минздрав начал еще в прошлом году.
Какие еще лекарства есть от ковида
Ранее Украина подписала договор с компанией Pfizer о закупкелекарства от коронавируса под названием "Паксловид".Он позволит не допустить осложнений, госпитализации и смертей пациентов из групп риска. Контракт оформили на 300 тысяч курсов таблеток.
Отметим, по словам доктора Евгения Комаровского, известный препарат, который есть в нашей стране под названием "Ремдесивир" не имеет никакого отношения к применению в первые дни болезни.
"Этот препарат используется тогда, когда у человека подтвердили среднюю тяжесть болезни. Или людей с серьезным фоном – гипертонией, ожирением", – уточнил доктор.