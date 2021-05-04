В Украину идут грозы с дождями. Где ждать непогоды в ближайшие дни

Синоптики прогнозируют осадки в большинстве областей страны, температура будет колебаться от 13 до 22 градусов

REUTERS/Gleb Garanich / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В ближайшие дни Украину накроют дожди с грозами. При этом на улице будет тепло – до 22 градусов с плюсом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, в среду, 5 мая, небольшие осадки будут только на Закарпатье. Температура воздуха в среднем будет 17-20 градусов тепла, ветер 7-12 м/с.

В четверг, 6 мая, в центре и на юге Украины пройдут дожди. В частности, погода испортится в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Сумской и Черниговской областях.

Температура на западе и севере будет около 15-18 градусов, на юге и востоке страны немного теплее – 18-22 градуса.

Реклама

В пятницу, 7 мая, дожди с грозами накроют большую часть страны. Сухо ожидается только на востоке, а также в Херсонской области и Крыму.

При этом на улице будет по-весеннему тепло: на западе в среднем 15-20 градусов, в центре и на севере – 18-20 градусов, на юге и востоке – 20-22 градуса.

Напомним, апрель в Украине выдался достаточно холодным, иногда даже снежным. Но в последний месяц весны стоит ожидать температурных качелей. "Сегодня" узнали у синоптиков прогноз погоды на май.