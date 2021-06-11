В Украину неожиданно ворвется похолодание: синоптик уточнила прогноз на выходные

Погода на выходных будет полна сюрпризов: 12 июня в некоторых областях будет даже без дождей, а на следующий день – придет похолодание и по всей стране будет мокро.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
Суббота
В Украине повсеместно будет тепло, в течение дня ожидается 20-24 градуса.
Грозовых осадков будет хватать, однако вдоль полосы Черниговская-Киевская-Черкасская-Одесская области и Крым будет преобладать сухая и солнечная погода. В остальных регионах – грозовые дожди, возможны шквалы и град.
В Киеве солнечно и 21-24 градуса.
Воскресенье
Дожди с грозами охватят практически всю территорию Украины.
13 июня на западе, в Винницкой, Житомирской и Киевской областях ожидается понижение температуры воздуха до 16 градусов (карта).
Отметим, что это будет кратковременное похолодание, поскольку уже в понедельник снова будет больше 20 градусов.
На юге, востоке и большинстве центральных областей 13 июня днем 20-26 градусов.
В столице дождь, гроза и похолодает до 19 градусов.
Как сообщали новости "Сегодня", Харьков накрыла непогода – выпал сильный град, улицу затопило.
А в Днепре улицы превратились в реки, в маршрутках протекали крыши. Непогода натворила немало бед в городе, автомобили с трудом передвигались из-за глубоких луж, а горожане устроили развлечения на воде.
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