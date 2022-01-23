В Украину прибыла вторая партия летального вооружения от США

Оружие прибыло в Украину вечером 23 января/Коллаж: "Сегодня"

В Украину поступила вторая партия военной помощи от Соединенных Штатов Америки. Самолет с вооружением приземлился вечером 23 января.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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Соединенные Штаты Америки передали нашей стране более 80 тонн вооружения.

"Вторая птица в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США!", — написал Резнику.

Помощь для Украины

Ранее стало известно, что Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.

Кроме того, Великобритания перебрасывает в Украину легкие противотанковые вооружения. 17 января в аэропорт Борисполь прибыли два самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые доставили легкие противотанковые оборонительные системы.

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Чехия, Литва, Канада и Германия планируют усилить военное сотрудничество с Украиной из-за угрозы российской агрессии. В частности, Литва уже утвердила план военной поддержки Украины, согласно которому будет увеличено количество инструкторов учебной миссии, а также закуплены тепловизоры.

В октябре США передали Украине в рамках международной помощи военный груз для Вооруженных сил на сумму 60 миллионов долларов.

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