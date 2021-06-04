В Украину пытались ввести химикаты из российского санкционного завода (фото)

Речь идет о более 20 тоннах метилового эфира – химрастворитель организаторы уже переправляли на адрес одного из отечественных предприятий

СБУ пресекла попытку ввоза в Украину более 20 тонн метилового эфира уксусной кислоты, произведенной на одном из российских санкционных предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.

Сотрудники спецслужбы установили, что химрастворитель организаторы уже переправляли на адрес одного из отечественных предприятий в Луганской области.

Позже правоохранители установили, что за последний месяц данный товар дельцы уже пытались ввезти в Украину. Он сразу был реэкспортирован назад в РФ.

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Речь идет о более 20 тоннах метилового эфира

После этого дельцы решили снова попробовать ввести жидкость уже якобы от другого производителя. Вместо санкционного российского завода в документах было указано московское производственное предприятие, на которое экономические и другие ограничительные санкции СНБОУ не распространяются. Сейчас цистерну с метилацетатом изъяли.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины в Николаеве задержала должностных лиц АО "Укрзализныци", которые ежемесячно сливали из локомотивов 100-150 тонн дизтоплива и незаконно продавали его.