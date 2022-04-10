В Украину вернется икона святого Николая (Мокрого) – первая чудотворная икона Руси

В столицу вернут чудотворную икону / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украину возвращается первая чудотворная икона Руси – икона святого Николая. Святыня была вывезена во время Второй мировой войны. По словам президента Владимира Зеленского, после возвращения икона будет храниться в Софийском соборе.

Об этом в своем видеообращении вечером сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Хочу, чтобы возвращение этой святыни стало для всех нас важным символом. Фундаментальным символом. Символом того, что мы вернем в Украину все наше. Все украинское. Вернем всех наших людей. И обязательно вернем справедливость – наш полный контроль над нашей землей" , – заметил глава государства.

Зеленский и Джонсон получили в подарок глиняных петухов

После переговоров президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прогулялись по центру Киева.

Зеленский и Джонсон спустились с Банковой Аллеей Небесной сотни на Майдан и прогулялись по Крещатику. Президент Украины показал гостю мемориал павшим Героям.

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Во время прогулки к президенту и главе правительства Великобритании подошла прохожая и подарила керамических петушков. Такой же петушок авторства Прокопа Бидасюка стоял на кухонном шкафчике, который уцелел в разрушенной российскими войсками многоэтажке в поселке Бородянка Киевской области. Фото этого шкафчика с петушком приобрело популярность в Сети и стало символом устойчивости украинского народа.

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