Украинские полярники вернулись из Антарктиды: как встретили героев (фото)

Целый год отважные украинцы провели на станции "Академик Вернадский", пока дома их ждали друзья, семьи и любимые

Украинские полярники завершили 25-ю экспедицию на Антарктиду – проведя год на станции "Академик Вернадский", 29 апреля они вернулись в Украину.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Участники юбилейной Украинской антарктической экспедиции, а также сезонной экспедиции, которая провела на станции около двух месяцев, 29 апреля приземлились в аэропорту "Борисполь", где их встречали родные, друзья и коллеги.

Читайте также: Похоронить на родной земле: тело погибшего полярника четвертый месяц не могут доставить в Украину

Домой они отправились 19 апреля – пересекли на корабле пролив Дрейка и попали в чилийский Пунта-Аренас, откуда вылетели в столицу страны Сантьяго. До Киева они добрались еще с двумя пересадками – в бразильском Сан-Пауло и Париже.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter Реклама

Поскольку из-за коронавируса в Чили сейчас жесткий локдаун, покинуть страну участники экспедиции смогли только благодаря слаженной работе украинских дипломатов и, в частности, временного поверенного в делах Украины в Чили Виталия Цимбалюка.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

В Антарктиде они выполняли разные задачи: проводили геофизические, метеорологические и биологические исследования, ежедневные измерения, поддерживали работу станции и даже ее посильный ремонт. За это время им даже пришлось принять роды.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Напомним, что состав юбилейной экспедиции оказался самым молодым за все годы. Половина команды была новичками.