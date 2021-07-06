В Украину возвращается адская жара: прогноз погоды до конца недели

В ближайшие дни в Украине будет хозяйничать антициклон, который принесет сухую и жаркую погоду

В ближайшие дни антициклон вытеснит дожди из Украины – пляжная солнечная погода будет везде, а температура воздуха к выходных превысит 30 градусов.

Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В среду, 7 июля, дожди ожидаются только на юге и востоке. Температура воздуха 27-30 градусов. В столице без осадков и жара до +30.

В четверг, 8 июля, на всей территории страны сухо и солнечно. Температура воздуха на востоке 27-29 градусов, в остальных регионах 29-31, в Киеве до +32.

В пятницу, 9 июля, снова никаких дождей и везде 29-32 градуса.

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В субботу, 10 июля, жара усилится: на юге, востоке, севере и в центре 32-33 градуса, на западе 28-30. Дождей не ожидается.

В воскресенье, 11 июля, в Украину вернутся дожди с грозами в большинство областей, кроме востока страны и части южных областей. В то же время температуру воздуха дожди не собьют – будет 28-33 градуса.

Как сообщали новости "Сегодня", из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы в Украине по состоянию на утро 6 июля оказался обесточенным 41 населенный пункт. Больше всего сел пострадало в Черкасской области – 16. А на днях сильные ливни со штормовым ветром обрушились на Бердянск и разгромили городские пляжи, а на берег выбросило кучу медуз.