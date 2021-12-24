Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

В Украину возвращается тепло – прогноз от синоптика (карта)

Валентина Шаповал
24 декабря, 16:00
Максимальная температура воздуха в стране будет 11градусов тепла

Погода в Украине на 25 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 25 декабря, в Украине температура воздуха в большинстве областей будет достаточно теплой. Также стоит ожидать сильный ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

Реклама

Какая будет температура

В стране прогнозируют от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юге стоит ожидать +4 – +9 градусов, а в Крыму температура воздуха поднимется до +11 градусов.

Где ждать осадков

На дорогах станет скользко. Синоптик прогнозирует мокрый снег, а временами и дождь, который будет в западных и восточных областях. В центральной части и на юге существенных осадков не будет.

Погода в Украине 25 декабря. Фото: Наталии Диденко

Реклама

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

Читайте также