В Украину возвращается тепло: прогноз от синоптиков на завтра (карта)

Погода в Украине на 16 декабря / Коллаж "Сегодня"
Завтра, 16 декабря, в Украине большинство территорий будут с дождем. В Карпатах синоптики прогнозируют снег.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Где будут осадки
В западных, северных и центральных областях ожидается преимущественно дождь. Южная часть без осадков. Дождь может пройти ночью в Одесской области. Также осадков не будет на востоке.
Где ждать тепла
Температура воздуха в Украине в ближайшую ночь будет колебаться от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Днем синоптик прогнозирует от 1 градуса мороза до +4, а вот в Крыму температура воздуха будет максимум +9 градусов.
Погода на декабрь
Средняя месячная температура воздуха ожидается от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Месячное количество осадков ожидается 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм, что в пределах нормы (в северо-восточной части несколько меньше нормы).
Кроме того, в декабре стоит ожидать сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, а во время оттепелей – туман и гололед.
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