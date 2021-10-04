В Виннице мама "выгуливала" детей по ТРЦ на поводке – фото

Мама с детьми на поводке гуляла по ТРЦ. Фото: коллаж "Сегодня"
В Виннице мама гуляла с детьми по торговому центру и держала их на поводке. При этом в ее руках было два больших пакета.
Соответствующее фото опубликовали в Facebook-группе "Моя Винница".
На снимке видно, как мама идет по торговому центру с двумя большими пакетами в руках. Рядом с ней находились ее дети, которых она привязала к себе с помощью специального поводка.
Поводки для детей можно легко купить в интернете
В интернете подобный поводок, так называемый браслет безопасности, можно приобрести за 174 грн. В описании сказано, что это "незаменимый аксессуар, когда родителям нужны две свободные руки, а ребенка отпустить никак нельзя".
Отмечается, что размер браслета регулируется, он сделан из натуральной хлопковой ткани и имеет двойной механизм застежки-липучки. Длина такого "аксессуара" – 1,5 метра.
Что говорят в полиции
В полиции Винницкой области "Сегодня" сообщили, что использование таких устройств не нарушает прав детей, если они, эти приспособления, не наносят телесных повреждений.
По словам силовиков, подобные "поводки" открыто продаются в интернет-магазинах. Неофициально в полиции предположили, что такие устройства помогают родителям не потерять детей в больших городах.