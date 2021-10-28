В Виннице полицейские купили фальшивые COVID-сертификаты: подробности

В Виннице накрыли очередную схему подделки ковид-вакцин. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Виннице полиция разоблачила банду, которая торговала поддельными документами о вакцинации. Во главе схемы стоял местный предприниматель.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Фиктивные сертификаты о вакцинации выдавали с внесением информации в электронную систему здравоохранения.

Сертификаты отображались в "Дії"

Рекламу распространяли в закрытых группах популярных мессенджеров, где было около трех тысяч человек. В преступной деятельности ему помогали медицинские работники, которым он предоставлял клиентов.

Один документ о вакцинации стоял 250 евро. В результате невакцинированные граждане получали электронные Covid-сертификаты, которые отображались в приложении "Дія".

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Полицейские сами купили такие сертификаты

Правда это пришлось сделать, чтобы задокументировать преступную деятельность злоумышленников.

27 октября во время проведения обысков по месту работы семейного врача в городе Хмельницком и предпринимателя в городе Виннице изъяли:

компьютеры,

банковские карточки,

мобильные телефоны,

другие вещественные доказательства

Наказание

В настоящее время при процессуальном руководстве окружной прокуратуры следствие готовит материалы для объявления злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

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За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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